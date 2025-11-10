◆バスケットボール◇全国高校選手権静岡県予選▽男子決勝リーグ浜松学院興誠６８ー４９静岡学園（９日・静岡県武道館）男子決勝リーグ最終戦が行われ、浜松学院興誠は静岡学園を６８ー４９で下し、２勝１敗で２位となった。３戦全勝で１位の藤枝明誠とともに１２月２３日開幕の全国大会（ウィンター杯、東京）に出場する。「ＫＯＳＥＩ」が全国の舞台に戻ってくる。今春、「浜松学院」から現校名に変更。かつて「興誠」の