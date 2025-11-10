俳優の梅沢富美男が10日、自身のインスタグラムを更新。75歳の誕生日を迎え、芸能界の大物たちからの贈り物を報告した。「皆様沢山のお祝いコメントありがとうございます！全部見せて頂いてます！」と寄せられた祝福の声に感謝。「沢山のプレゼントもありがとうございます！」とプレゼントにも感謝した。「浜田さんと奥様の小川菜摘さんからもお花いただきました。嬉しいです。」とお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功