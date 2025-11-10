「広島秋季キャンプ」（９日、日南）広島は１０日に今キャンプ初の対外試合となる練習試合・侍ジャパン戦（サンマリンスタジアム宮崎）に臨む。先発する辻は真っ向勝負を宣言。また、侍ジャパンに追加招集されている佐々木が「９番・一塁」でスタメン出場する。「新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−１０日は侍ジャパンとの練習試合。「侍のメンバーと試合ができるのは、こちらからするとありがたい機