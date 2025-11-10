1995年の発売以来、多くの人に愛され続けてきた「じゃがりこ」が、ついに発売30周年を迎えました♡ファンからの熱い支持を受け、国民投票で見事1位に輝いた人気フレーバー「アスパラベーコン味」が約10年ぶりに復活！香ばしいベーコンとアスパラガスの風味がクセになる、記念すべき限定フレーバーです。30周年を記念した特別デザインのパッケージにも注目です♪ じゃがりこ30周年