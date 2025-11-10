政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が、死亡した元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕された。逮捕されたNHK党の党首・立花孝志容疑者（58）は、兵庫県議会議員だった竹内英明さん（当時50）について、生前や死亡した後に、街頭演説などで名誉を毀損した疑いが持たれている。NHK党・立花孝志容疑者（3月）：生前、竹内を中傷していましたよ。だってあいつ、悪いことしてるじゃん。立花容疑者の逮捕について、兵