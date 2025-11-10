私はナオです。夫の転勤で息子のレン（小2）が転校になり、カズマくんと友達になりました。やがてそのママのミカさんと「ふれあい動物園に行こう」という話になり、ミカさんのママ友のサツキさん親子も含めて3組で一緒に行くことになりました。けれど当日。サツキさんがあまりに図々しいので驚きます。当たり前のようにミカさんの車にタダ乗りして、運転の大変さを思いやることもしません。帰りもサツキさんはなにも払わず去ろうと