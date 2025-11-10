11月10日未明、静岡県御殿場市で住宅の一部を焼く火事があり、住人の男性が病院に運ばれました。男性は煙を吸ったとみられ、命に別条はないということです。 10日午前2時15分頃、御殿場市富士見原の30代の男性宅から火が出ました。火は木造2階建て住宅の2階一室を焼き、約45分後に消し止められました。 警察によりますと、男性宅の近隣住民から「隣の家の火災報知器が鳴っている。窓から火が見える」と110番がありました。男性は