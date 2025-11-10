10日（月）は北日本や北陸で冷たい雨や雪が降る見込みです。全国的に北風が冷たいでしょう。＜10日（月）の天気＞低気圧が東へ離れ、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置に変わってきています。太平洋側の雨はやんでいるところが多いですが、日本海側では冷たい雨が降っています。日中も北陸から北の日本海側を中心に雨が降り、東北や北陸では落雷や突風に注意が必要です。上空には強い寒気が流れ込み、北海道では平地でも次第に雪