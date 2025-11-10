【その他の画像・動画等を元記事で観る】YOASOBIが、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のOPテーマ＆EDテーマを担当。そして、その楽曲タイトルが、OPテーマ「アドレナ」とEDテーマ「BABY」に決定した。8日に開催されたTVアニメ『花ざかりの君たちへ』AGFスペシャルステージでは、メインキャラクターを演じる5名の声優が登壇し、アニメが2026年1月4日（日）より順次放送開始となることを発表。さらに、YOA