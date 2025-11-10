2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新。スカジャンをあわせたコーデを披露した。「夏頃からあたためていたスカジャンデビューです」中川さんは、「夏頃からあたためていたスカジャンデビューです」といい、ピンクのスカジャンを羽織ったショットを含む6枚の写真を投稿。また、「ヴィンテージデニムと合わせて1日るんるんでしたっ」とコメント