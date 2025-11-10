日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3099（-104.0-3.25%） ホンダ1525（-60-3.79%） 三菱ＵＦＪ2314（-0.5-0.02%） みずほＦＧ5086（+40+0.79%） 三井住友ＦＧ4168（+6+0.14%） 東京海上5864（+25+0.43%） ＮＴＴ152（+0.8+0.53%） ＫＤＤＩ2578（-2.5-0.10%） ソフトバンク219（+0.1+0.05%） 伊藤忠9499（-11-0.12%