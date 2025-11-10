新日本プロレスは９日、港区のグランドプリンスホテル新高輪で来年１・４東京ドーム大会で棚橋弘至がＡＥＷのオカダ・カズチカと引退試合で対戦することを発表した。オカダは前日８日のふるさと「愛知・安城大会」に電撃登場し棚橋に引退試合での対戦を要求していた。会見でオカダは２０１５年１１月１５日に両国国技館での天龍源一郎の引退試合で対戦し介しゃくしたことに触れ「天龍さんの引退試合した時はなんかこう『昭