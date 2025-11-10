【本日の見通し】ドル円は比較的しっかりした動きか 米連邦政府機関閉鎖が続く中、やや材料不足感もある外国為替市場。ドル円は先週末１５３円台前半を中心とした推移から、引けにかけてドル高が優勢となり、週明けの東京朝もその流れが続いて、ドル買い円売りとなった。目立った材料がない中で、円キャリー取引などを受けたドル買い円売りの継続が期待される。 １５４円手前には売りが入っているとみら