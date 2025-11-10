レストランチェーンを展開するGenki Global Dining Conceptsが運営する回転寿司チェーンの「魚べい」では、2025年11月4日から平日ランチ限定で「家計応援キャンペーン」を開催しています。90円うどんは元気寿司でも実施開店から17時までの平日ランチ限定で、あっさりした醤油味ながらコクのあるスープが特徴の「ランチ醤油ラーメン」と、コシのある麺の「ランチたぬきうどん」と「ランチかけうどん」が、それぞれ1杯90円でお得に楽