「目的を決められる人間」に育ち、AIを使う側に回り、AIの恩恵を受ける人材になるにはどうしたらよいのでしょうか？（写真：Mills／PIXTA）AI時代に最も危険な生き方とはわが子の将来を案じるあまり、つい「宿題は？」「明日の準備は？」と先回りして声をかけてしまう。多くの親が日常的に行っている、その「よかれ」と思った行動が、AI時代に最も危険な「指示待ち人間」を育てる原因になっているとしたら、どうだろうか。新刊『AI