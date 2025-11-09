「甲状腺」といわれても、どこにあってどのような働きをする臓器なのかすぐにわからない方も多いのではないでしょうか。甲状腺とはのどぼとけの下にある蝶が羽を広げたような形の臓器のことです。体の新陳代謝を促進する働きがある「甲状腺ホルモン」を分泌しています。この記事ではその甲状腺のがんについて、症状を解説します。合わせて甲状腺がんに関してよく聞かれる質問も載せているので参考にしてください。 ※この記事はMe