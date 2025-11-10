日本のGDPが2026年にインドに抜かれて世界5位に転落する見込みだ。ドイツに抜かれたのが23年で、24年も4位のままだった。名目GDPは物価や為替で左右されるものだが、日本の転落は決して円安のせいだけではないだろう。経済が停滞する根底には何があるのか？日本とドイツの「働き方と休み方」の違いを、3人の実体験エピソードを交えて探る。（ドイツ人ジャーナリスト志村ユリア）ドイツ系企業で働く日本人が絶句したドイツ人上司