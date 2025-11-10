中世ヨーロッパの宗教戦争を描いた『乙女戦争 ディーヴチー・ヴァールカ』で知られる、歴史漫画家・大西巷一の最新作『シンデレラの反乱』。そのコミックス第1巻が、新潮社より2025年11月8日(土)に発売された。【あらすじ】6世紀、フランク王国。ネウストリア王家の血を引く修道女のバシナは、二人の継姉に苛め虐げられていた。9年前、継母フレデグンドに実の母と兄を焼き殺されるも、「汝の敵を赦しなさい」という教えのもと、独