俳優・坂口憲二が10日、自身が手掛けるコーヒーブランド「THERISINGSUNCOFFEE」のインスタグラムを更新。50歳を迎え、最新ショットを投稿した。「HAPPY 50 YEARS OLD」とつづり、8日に50歳を迎えたことを報告。「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます！お陰様で50歳を迎えることが出来ました」と祝福に感謝した。「坂口憲二」とかかれた団扇を持つ最新ショットとともに、「いつも支えてくれてるファミリー