「ハッピー・ハロウィン・フロム・ジャパン!!!」11月上旬のとある夜。東京・六本木にある、世界的にも知られた高級ステーキハウスの店前に、物々しい人だかりができていた。SPらしき黒服の男たちが、「前に出ないで！」などと注意する中、一台の黒塗りのベンツが登場。SPが後部座席のドアを開け、中から降りてきたのは、ド派手な真紅のドレスに身を包んだマライア・キャリー（56）だった。「21世紀の名盤といわれる『MIMI（The Ema