【モデルプレス＝2025/11/10】増子敦貴（GENIC）が、2026年1月30日に卓上カレンダー「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」（KADOKAWA）を発売することが決定した。【写真】増子敦貴、抜群スタイル際立つスーツカット◆増子敦貴“アートカレンダー”決定 ドラマ「体感予報」（MBS）でブレイクした増子は、舞台「千と千尋の神隠し」でのハク役や、ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（フ