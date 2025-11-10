全国各地で巻き起こる“まちづくり”。なかでも、注目度が高いのが群馬県前橋市です。画期的な官民連携の施策と、その「B面」となる若者を中心としたカウンターカルチャーが入り交じり、ほかの都市には見られないイノベーションが起きています。シャッター街の典型として教科書にも載るほど衰退の危機にあった前橋は、どのように再生してきたのでしょうか。現在の街の様子を探りながら、地域活性のプレーヤーたちに話を聞きました