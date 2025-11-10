市原吏音が試合中断の時間をうまく使えたと話したRB大宮アルディージャは11月9日のJ2リーグ第36節で首位の水戸ホーリーホックと対戦して2-0の勝利を挙げた。大宮のキャプテンマークを巻いたDF市原吏音は、試合の前半に起きた約20分の中断で落ち着きを取り戻せたと振り返った。水戸からすればこの試合は勝てば初のJ1昇格が決まる可能性があるという一戦だったが、大宮にとっても逆転で自動昇格を目指すためには負けが許されない