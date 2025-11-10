京都市はこのほど、京都市体育館と、西京極総合運動公園プール兼アイススケートリンク（京都アクアリーナ）のネーミングライツ契約を交わす事業者を募集することを発表した。施設の魅力を高めるとともに、新たな財源を確保することなどを目的としている。バスケットボールＢ１京都ハンナリーズが本拠地とする京都市体育館は、２０２３年１０月から片岡製作所と１０年契約を結び、「かたおかアリーナ京都」の名称を使用していた