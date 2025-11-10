【ブンデスリーガ】フライブルク 2−1ザンクトパウリ（日本時間11月9日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】スペースを射抜く豪快ダイレクトボレーフライブルク所属のMF鈴木唯人に待望の瞬間が訪れた。豪快なボレーシュートでブンデスリーガ初ゴールを決めると、ファンからは「唯人おめでとう」などと喜びの声があがった。日本時間11月9日のブンデスリーガ第10節でフライブルクはザンクトパウリと対戦した。鈴木