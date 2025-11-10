10月、八丈島を直撃した2つの台風により被害を受けた「あしたば」の加工工場は、1カ月たった今も事業再開のメドが立っていません。【映像】台風被害を受けた「あしたば」の加工工場「10月の台風で建屋が吹き飛ぶなど被害を受けた工場では、解体資金の目途が立っておらず、1カ月たった今もそのままの状態になっています」（記者）10月の台風被害を受けたこちらの工場は、八丈島の特産品である「あしたば」を粉末などに加工して