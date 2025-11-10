45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚15年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。サービスエリアでは別行動が多い加藤家先日、夫婦で楽しみにしていた軽井沢旅行に行ってきました。今回も愛犬と泊まれる宿をとりました。加トちゃんも楽だろうと、移動はめっきり車が多くなりましたが、途中の