メンタル面がばらつく週。仕事は合理性が開運キー。優先順位を決めてこなしましょう。金運は初めて訪れる場所で紛失しがち。気をつけて。対人面は◎。力を貸してくれる人物が出現しそう。恋愛はスピード交際の暗示が。特にアットホームなパーティーに出会いが潜んでいます。