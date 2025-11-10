こだわりを大切に動くことが幸運を招く週。何事も下手に妥協すると後悔することに。ただ、健康は胃や腰の冷えでむくむ恐れが。ヨガやスパが回避策。金運は○。何となく潤いが続きそう。恋愛はアピール力に優れる暗示。好きな相手には、受け身にならず自分から接近して。