予定を詰め過ぎてトラブルを招きがち。オンもオフも今週から新しいことを始める人はストイックな気持ちで進めましょう。また、金運も予想外の状況に見舞われそう。大きな買い物は控えて。恋愛は充填期間。フリーの人は、寂しさからアバンチュールに身を預けないこと。