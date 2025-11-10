晴れ晴れとした気持ちで過ごせる週。仕事は柔軟なスタンスが成功の秘訣。また、ワークスペースの模様替えや新たな資格取得を目指すなども◎。金運は自宅に無造作に大金を置いておくのはNG。恋愛はカルチャーシーンや仕事を通じてリスペクトできる相手に巡り会えそう。