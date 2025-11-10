引き続きメンタル面が落ち着かない週。健康も睡眠不足で免疫力が下がりがち。また、仕事は無自覚に人の領域に手を出しミスする恐れが。気をつけて。金運は人の買い物に付き添うと財運アップに繋がります。恋愛は個人よりグループでの活動に素敵な出会いが潜んでいそう。