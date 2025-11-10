多忙だけど充実感を味わえる週。美容運も大吉。ダイエットは予想以上の成果を手にできそう。また、仕事は研究職にツキあり。裏表のない発言でチャンスを掴める暗示も。金運は旅先での浪費に気をつけて。恋愛は温泉や海や川など水辺に関するデートスポットがオススメ。