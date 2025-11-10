レジャーや習い事などプライベートが充実する週。趣味が思わぬ収入を生む出す気配も。反対に、仕事は計画通りに進まない恐れが。主張を抑えて周囲の空気を読みながら行動しましょう。恋愛はユニークな感性の持ち主に愛されそう。また、水瓶座とクールなタイプも本命に。