チャレンジしたいことが次々湧き上がる週。感性の赴くままの行動が予期せぬ幸運を招く暗示も。仕事は過去に諦めた案件が飛び込んできそう。躊躇わずにチャレンジして正解。恋愛は天真爛漫な魅力が輝きモテる星回り。また、自分と波長や感性が似ている人が運命パーソン。