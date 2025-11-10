食生活など悪習慣を正せる週。理想的なライフスタイルを手に入れて。仕事はスキルを高める活動にツキあり。気軽にオンライン講座などに参加し見聞を広げましょう。金運はお財布を北西に置くと○。恋愛はマニアックなサークルなどインドアなシーンに出会いが潜んでいます。