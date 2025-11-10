怪我などのアクシデントに見舞われやすい週。先を急がず優雅なスタンスで動くことが回避策。仕事も脇の甘さが祟りミスを招きがち。得意なことほど慎重に取り組みましょう。金運はゴールドが財運アップカラーに。恋愛は、無自覚に好きな相手にしつこく振る舞う恐れが。