リラックスできる週。好きな人と楽しい時間を過ごせる暗示も。仕事は頑張りが評価されそう。サイドビジネスも◎。金運は予想外の出費があるかも。三つ折り財布が財運アップに。恋愛は一目惚れ的な出会いにツキあり。また、カップルは童心に戻れるスポットで愛が深まります。