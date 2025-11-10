お母さんがスーパーでお買い物をして帰って来たら、ワンコが大喜びして…？可愛すぎる熱烈歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破しています。 【動画：スーパーからお母さんが帰宅→犬がピーピー鳴きながら大喜びして…思った以上の『熱烈大歓迎』】 お母さんがスーパーから帰って来たら… Instagramアカウント「mari_bordercollie」に投稿されたのは、