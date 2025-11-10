女優・のん（32）が9日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。「新しいニットを迎えた」と白っぽいオーバーサイズなケーブル編みジップニットに、同系色のパンツを合わせた冬のワントーンコーデを披露。「こう見えて黄色です」とも記した。メガネ姿のショットで「#私服」「#ニット」と添えた。この投稿に、ファンからは「冬の妖精が舞い降りた」「ニットの天使現わる」「かわいい」「とっても綺麗で素敵