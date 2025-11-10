◆バスケットボール◇全国高校選手権道予選最終日駒大苫小牧８４−５３北海道栄（９日・室蘭市栗林商会アリーナ）決勝リーグが行われ、男子は、駒大苫小牧が８４―５３で北海道栄に勝利し、３年連続４度目の頂点に立った。駒大苫小牧、北海道栄の２校が、１２月２３日開幕の全国高校選手権（ウィンター杯、東京）に出場する。勝利の瞬間、駒大苫小牧の田島範人コーチ（５０）は両拳を強く握った。１８年の東海大札幌以来７