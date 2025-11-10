▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１０日５時）【宗谷地方】くもり時々雪か雨【上川地方】くもり後雪か雨【留萌地方】くもり時々雨か雪【網走地方】くもり【北見地方】くもり【紋別地方】くもり【釧路地方】晴れ後時々くもり【根室地方】晴れ後時々くもり【十勝地方】晴れ後時々くもり【胆振地方】くもり一時雨か雪【日高地方】くもり一時雨か雪【石狩地方】雪時々止む【空知地方】雪時々止む【後志地方】雪時々止む【渡