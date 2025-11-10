日本では協調性や空気を読む力が重視されるが、世界では固定観念を打ち破る非優等生タイプが求められている。もしかしたら、日本でやりにくさを感じているあなたこそ、真のグローバル人材になれるかもしれない。元ヘッドハンターが語る、世界で活躍する日本人の共通点とは？※本稿は、妹尾輝男『成長の書』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。グローバル人材とはそもそも何なのか？長年にわたり、日本のビジネスシーンで