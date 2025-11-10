決勝点を挙げたアイントラハト・フランクフルトの堂安律＝9日（ゲッティ＝共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで9日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はホームのマインツ戦にフル出場し、後半35分に決勝点を蹴り込んでチームを1―0の勝利に導いた。今季リーグ戦3点目。マインツの佐野海舟はフル出場、川崎颯太は後半42分から出場した。フライブルクの鈴木唯人は本拠地のザンクトパウリ戦