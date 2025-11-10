タレントの村重杏奈（27歳）が、11月8日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。昔の“公衆で平然とタバコを吸う人々”の映像に「ほんとに、昔ってあんなタバコ吸ってたんですね」と語った。番組は今回、「発掘！ビデオテープに眠る福岡お宝映像」と題し、VHSのビデオテープを大捜索。貴重な映像の数々が紹介されたが、その中で村重が特に反応したのが、公衆で平然とタバコを吸う人々の姿だった。村重