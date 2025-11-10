ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£GUCCI¡Ê¥°¥Ã¥Á¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦À¾¿Ø¿¥¤ÎÏ·ÊÞHOSOO¡ÊºÙÈø¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¡ÖGucci Nishijin¡×Âè4¾Ï¤òÈ¯É½¡£À¾¿Ø¿¥¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÈþ¤È¥°¥Ã¥Á¤Î¥â¥À¥ó¤Ê´¶À­¤¬Í»¹ç¤·¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÂÄê¥Ð¥Ã¥°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¶Á¤­¹ç¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£ GUCCI¡ßHOSOO¤Î¥³¥é¥Ü¤¬À¸¤à¡È¿·¤·¤¤Èþ¡É Courtesy