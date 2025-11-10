きょう10日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29〜)では、「タイムレスハウス」にダイアンの津田篤宏が登場する。「タイムレスハウス」ゲスト共に“8人の日常のちょっとした遊び”を繰り広げる「タイムレスハウス」。timeleszの8人が和気あいあいと集まる中、突如として津田がサプライズ登場する。この日、メンバーの寺西と橋本の2人がアメ横で、千葉県九十九里産の大粒ハマグリを調達。「