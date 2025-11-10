【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで9日、クリスタルパレスの鎌田大地はホームのブライトン戦で後半38分まで出場した。試合は0―0で引き分けた。ブライトンの三笘薫はベンチ外だった。リバプールの遠藤航は0―3で敗れたアウェーのマンチェスター・シティー戦でベンチ入りしたが、出番なし。リーズの田中碧は1―3で屈したアウェーのノッティンガム・フォレスト戦で出場機会がなかった。