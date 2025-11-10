◆バスケットボール◇全国高校選手権道予選最終日日本航空北海道１２２ー８２札幌山の手（９日・室蘭市栗林アリーナ）決勝リーグが行われ、女子は、日本航空北海道が札幌山の手に１２２―８２で勝利し、２年連続２度目の優勝を果たした。日本航空北海道、札幌山の手、北星学園女子が、１２月２３日開幕の全国高校選手権（ウィンター杯、東京）出場を決めた。＊＊＊＊日本航空北海道が格の違いを見せつけた。試合終了のブザ