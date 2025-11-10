「政党政治はチーム戦。党内をまとめ、野党との幅広い合意形成が必要」 高市早苗首相が日本維新の会と閣外協力で合意し、首相指名選挙で支持を得たことで安定政権に近づいたことは評価できる。石破茂前政権のときは政策ごとに、その都度、野党から協力を取り付ける「部分（パーシャル）連合」だった。 そのため、どうしても中長期的な視点が犠牲になった。自民・維新の与党で衆参両院の過半数の議席に近づき